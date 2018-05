Abielu, kirik, mees ja naine

Esmalt olgu öeldud, et luterlik kirik on Eestimaal teiste kirikutega võrreldes abieluküsimustes jätkuvalt kõige vabameelsem. Vabaabielus olemine, üksikemana lapse saamine või abielu lahutamine ei too luterlikes kogudustes inimestele üldjuhul kaasa mingeid probleeme. Isegi vaimuliku abielu lahutamine ei ole takistuseks vaimulikuna edasi töötamiseks. Evangeelses käsitluses, millest Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus lähtutakse, ei nähta abielu sakramendina, s.t millegi jumalikuna, vaid inimestevahelise ja puhtalt maise kokkuleppena. Seejuures ei võeta pühakirjas leiduvaid käske ja keelde mitte iga hinna eest järgimist vajavate normidena, vaid printsiipidena, mida peabki igas olukorras uuesti tõlgendama ja vastavalt situatsioonile rakendama, sest paljud neist on seotud 2000–3000 aasta taguse ühiskonnakorraldusega. Evangeelne luterlik eetika ei ole käsueetika, vaid vooruste eetika. Oluline on inimese sisemine kasvamine tema kiidetavate omaduste ehk vooruste poolest, aga mitte moraalselt õigete tegude tegemine.