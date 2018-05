Vabaerakond soovib kolme ministrikoha kaotamist

„Eesti rahvaarv väheneb pidevalt, mis omakorda tähendab seda, et ühel hetkel käib riigi pidamine meile üle jõu. Me vajame pikemat vaadet ja analüüsi riigi valitsemiskulude kokkuhoiuks,“ ütles vabaerakonna saadik ja riigikogu riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni liige Külliki Kübarsepp. Ta lisas, et selleni, mis toimub ministeeriumide ja riigiasutuste sees, meie käed ei ulatu. Seepärast on meie esimene ettepanek hoida kokku valitsuse struktuuri pealt.