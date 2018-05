Karja tänava sild kukkus täna pärastlõunal pooles ulatuses kokku. Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap ütles, et tegu oli õnneliku õnnetusega, sest keegi ei viibinud varingu ajal sillal ega sõitnud keegi ka tekkinud auku.

Paabu sõnul on tegemist vana veneaegse sillaga. "Seal pole isegi truupi sees, mingi betoonkonstruktsioon paistab ja see on ilmselgelt ära väsinud," kõneles abilinnapea.