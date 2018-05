Maksuamet kontrollib suvekuudel eramuehitust

"Kui veel 2015. aastal olid külastatud objektidel veerand töötajatest registreerimata, siis eelmisel aastal oli see langenud 16 protsendini. Siiski on nende töötajate osakaal võrreldes muude sektoritega jätkuvalt pea kolm korda suurem, mistõttu vajavad eraisikust tellijate objektid ameti tähelepanu ka tänavu," lisas Õun.

Õuna sõnul on kontrollide üks eesmärk tuletada palgasaajatele meelde, et maksude deklareerimise ja tasumise eest on vastutavad ka nemad, kui nad on teadlikult ümbrikupalka vastu võtnud. Sellisel juhul vastutavad tööandja ja töötaja tulumaksu tasumise eest solidaarselt.