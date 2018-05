Taksoteenuse osutamisest keeldunud kiirabil mõlgiti esiuks

Et kohaliku haigla juures tegutseva AS-i Karell Kiirabi kiirabiauto juht ei soostunud sedalaadi soovile vastu tulema, lõi üks meestest sõidukit jalaga, kahjustades sellega masina parempoolset esiust.

Reisil viibiv AS-i Viru Haigla juhatuse esimees Meelis Kukk ei soovinud täna teemat pikemalt kommenteerida, kuid kinnitas, et AS Karell Kiirabi, kellele masin kuulub, on teinud politseile juhtumi kohta avalduse. "Politsei käis kohal ja tuvastas olukorra," lausus Kukk lakooniliselt.