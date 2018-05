Väike-Maarjas hakatakse renoveerima soojustorustikke

Trassidele jäävad lillepeenrad ja ilutaimed tõstetakse ehtistööde ajaks ümber. "Samas tervitame olukorda, kui tublid majaelanikud, kes lillede eest seni on hoolitsenud, on taimed ise välja kaevanud," ütles Priit Tiit. Nii on tema sõnul kindel, et taimed istutatakse hiljem viisil - ja asukohta -, mis majaelanikele enim sobib. Samas märkis arendusjuht, et soojustrassidel on kaitsevöönd, mis ulatub kummalegi poole trassi kahe meetri jagu. "Sellesse alasse ei tohi istutada puid, suuremaid põõsaid ning püsiva iseloomuga ehitisi," rõhutas Priit Tiit.