Rehbinderi maja ja linnus kutsuvad muuseumiööle

"Kes veel ei ole jõudnud külastada sihtasutuse Virumaa Muuseumid kõige värskemat näitustemaja, siis nüüd on just selleks kõige õigem hetk," sõnas muuseumi direktor Andrus Eesmaa. Tema ütlusel on püsinäitustel välja pandud muuseumi kõige erilisemad ja vanimad varad. "Samuti saab teada, milline näeb välja mammutihammas või 2700 aastat vana mõõk, kuidas toita 9,5 miljardit inimest, tutvuda robootika ajalooga ning avastada roboteid meie ümber."