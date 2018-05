Eesti Pank kutsub kuulama loengut sularahast

„Ehkki Eestis – nagu ka Hollandis ja Soomes – tehakse palju kaardimakseid, näitavad uuringud, et ka sularaha on nii euroalal kui ka Eestis ringluses aina rohkem,“ ütles Rait Roosve loengu tutvustuseks.

Euromüntide tootmise ja emiteerimise pädevus on riigiti vägagi erinev. Mõnedes euroala riikides, kaasa arvatud Eestis, on müntide emiteerija keskpank, teistes aga rahandusministeerium. Liikmesriikidel on aastas võimalik emiteerida kuni kaks erikujundusega kaheeurost käibemünti, mida kutsutakse mälestusmündiks. Toodetakse ka meenemünte, mida vermitakse väärismetallist. Eestis on välja antud 26 Eesti krooni meenemünti ja 12 euro meenemünti.