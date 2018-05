Festivalil Mägede Hääl astub üles ligi poolsada artisti

6. juulil algav festival kuulutas välja esimesed esinejad, kelle seas on Badass Yuki, Leslie Da Bass, Psychoterror, Orelipoiss, Indrek Spungin, San Hani, Mees Inc, Paranoid One, Nebo-Zemlya, Vesi Päästab ja Rando Arand. Teist aastat kaevandusmuuseumi aladel toimuval festivalil esinema üle 40 artisti ja DJ.