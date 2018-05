Riik plaanib mesilaste pidajaile toetuseks maksta kaks miljonit eurot

"Järgmisest aastast alates plaanib riik maksta mesilasperetoetust, mida mesinikud on juba aastaid valitsuselt soovinud. Mul on hea meel, et saame aidata kaasa mesindussektori kestlikule arengule. Olen mesinikega ise mitu korda kohtunud ja lubanud nende muredega tegeleda – mul on hea meel, et saan oma lubaduse täita,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm.