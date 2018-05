Meediast on käinud läbi väide, nagu oleks tegu kuuskümmend aastat vana sillaga, mida on küll korduvalt asfalteeritud, kuid millel pole truupigi ja mis andis sel moel lihtsalt ajaproovile järele. Aga see esialgne oletus pole siiski õige.

Sõltumatu eksperdigrupp tegi kindlaks, et Karja tänav vajus maa alla häbi pärast, mistõttu on selliseid varinguid oodata veel ja veel, sest Karja tänavaga on solidaarsed teised tänavad, eriti need, mida pole remonditud või mida on remonditud, et siis uuesti lahti kaevata, sest need on remonditud vildakalt.