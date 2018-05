Elust enesest: Rakvere teater taastas üheks õhtuks telesaate “Reisile sinuga”

Mäng ise läks käima nii, et kõik osaleda soovijad said sildi oma nimega libistada kasti ja vahetult enne mängu algust loositi õnnelikud osalejad. Nagu telesaates, nii oli ka peol kaks mänguvooru: esimeses valis endale reisikaaslast noormees ja teises neiu. Teisel pool sirmi olevad mängijad said vahetult enne küsimustele vastamist teada oma reisi sihtkoha. Vaprad esimese vooru võitjad sõidavad reisile Arkna mõisa, kus neid ootab eksklusiivne mõisaekskursioon ja nad saavad vaadata lavastust “Lõikuspeo tantsud”. Teine võitjapaar aga viiakse ringreisile teatrile olulistesse paikadesse. Virumaa Teatajale teadaolevalt sellel õhtul mängitud tutvumissaates eksprompt armastajapaare siiski ei tekkinud.