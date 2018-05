Ameeriklased arutasid koostööd Rakvere linnaga

Jutuks tulnud teemade ring oli linnajuhtide ütlusel väga lai. Vesteldi nii majandusest, haridus-, spordi- kui ka kultuurielust. "Neid huvitas kõik alates riigigümnaasiumi asukohast kuni ööjooksuni välja," muheles volikogu esimees Mihkel Juhkami. "Kindlasti sünnib kokkusaamisest linnakodanikele kultuuri vallas nähtavaid tulemusi. Olgu need siis mingite näituste, kontserdite või muus vormis. Sild selleks on loodud, nad on Rakveres toimuvat jälginud ja koostööst huvitatud."