Aasta parim noortalunik on läänevirulane Meelis Lindret

Noortalunike võistluse avas maaeluminister Tarmo Tamm. Oma kõnes sõnas minister, et põllumajandus on üha enam digiteerumas ning muutub tänu sellele noorte jaoks järjest atraktiivsemaks. “Mul on hea meel näha nii palju särasilmseid noori põllumehi end proovile panemas. Kindlasti on teil sellest kogemusest tulevikus suur kasu,” ütles minister.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimehe Roomet Sõrmuse sõnul näitas võistlus, et Eestis leidub noori andekaid ja osavaid põllumehi. “Usun, et tänasel võistlusel osalemise järel on paljudel ees karjäär eduka põllumajandusettevõtjana. Eesti põllumajanduses on toimumas põlvkondade vahetus, mistõttu on sektorisse uusi tegijaid hädasti vaja.”