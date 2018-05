Kohus karistas Pandivere pansionaadi juhte tingimisi vangistusega

Rahvasuus Vao pansionaadiks kutsutavas asutuses tekkisid dementsel vanal naisel lamatised. Tütar viis ema haiglasse, kus too kaks kuud hiljem veremürgistusse suri.

Kohtunik Kristel Vedro selgitas, et kuigi prokurör nõudis süüdistatavatele šokivangistust, on juhtunust möödas kaks ja pool aastat ja tingimisi vangistus on karistuseks piisav.