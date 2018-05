Doonoritelke ootab ees kaheteistkümnes töösuvi

“Kui telkide projekti algusaastatel oli kõige olulisemaks, et telgid aitaksid tagada suvist doonorivere vajadust, siis nüüd on kujunenud väga oluliseks lisaväärtuseks doonorluse populariseerimise tahk, sest telgid on kõigile avatud ning nähtavad. Tihti tullakse niisama uudistama ja infot saama ning pärast seda lõpeb külaskäik tihti eduka vereloovutusega. Tore on see, et tullakse peredega ja nii nakatuvad doonorlusepisikuga ka lapsed,” kõneles Lomp.