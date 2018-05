Rutja rannaküla täitub suvel muusikaga

Äsja debüütalbumi "Ebaõiglase uni" ilmutanud muusikute näol on tegemist poolteist aastat tagasi kokku tulnud kooslusega, kelle muusikas põimuvad erinevate maade rahvamuusika, vinüülide krõbin, sämplid arhiivisalvestistelt, hip-hopi rütmid ning rahvapillide kõla. Esinetud on nii pärimusmuusika festivalidel kui ka erinevatel klubiüritustel. Tintura moodustavad Karoliina Kreintaal (vokaal, pärimuspillid), Lauri Täht (sämplerid, efektid) ja Taavet Niller (kontrabass, vokaal).

Lava seatakse Rutjal tänavugi üles nõnda, et muusikat saab nautida kas või mererannas istudes. "Kes soovib, see võib oma piknikukorvi kaasa võtta. Rahvast mahub palju, rand on suur," lisas Marge Niller ja meenutas, et näiteks mullu käisid tema ja Andrus Albrechti kontserti samas kuulamas oma paarsada inimest.