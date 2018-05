Leie Nõmmiste valiti Väike-Maarja aasta emaks

Väike-Maarja vallavalitsuses töötav nelja lapse ema lausus tunnustamisüritusel Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaiselt Anneli Mikiverilt spetsiaalselt konkursi tarvis kujundatud logoga lõikelauda saades, et ta pole kindlasti nii-öelda ideaalne ema ega tahagi seda olla. "Aga oma kodu ja peret olen pidanud siin ilmas kõige tähtsamaks. Julgen täna tõdeda, et oma pere vankrit on mul kerge vedada, sest olen seda teinud koos oma mõistva ja toetava abikaasaga. Samuti on meile suureks abiks olnud minu vanemad, nii nõu kui jõuga," lisas ta.