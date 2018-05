Virumaa ettevõte Farmi Piimatööstus jõudis meeldivate brändide edetabeli esikümnesse

“Igasugune tähelepanu ja auhinnad aitavad Farmi Piimatööstusel laiendada oma tootevalikut ning suurendada tootlikkust Virumaa üksuses,” märkis Kallaspoolik. “Farmile on oluline läbi kogu piimatootmise ahela jätkusuutlikkus ja elu säilimine, et suureneva tootlusega kasvatada ka toorainet pakkuvate talumajapidamiste sissetulekut. Meie teesiks on “Piim tuleb Farmist” – mitte poest, vaid tublide Eesti lehmade ja inimeste abiga meie külmkappi ning lauale.”

Ruta Kallaspoolik ütles, et Farmi on viimastel aastatel toonud turule palju uusi tooteid, mis tarbijad on väga hästi vastu võtnud. “Kaks aastat tagasi tõime turule Islandi päritolu skyr'i, mis on tänaseks saanud mitu auhinda ning on osutunud tarbijate seas väga populaarseks tooteks. Samuti toodame endiselt nostalgilist hapendatud petti, aga sellel aastal tõime turule ka täiesti uue toote – keefirikülmsupi.”