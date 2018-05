Sada tublit tuntud inimest pannakse ühte paati

Loomulikult ei ole ükski sedasorti ettevõtmine täiuslik ilma Eesti sõudekoondise liikmeteta. Neid esindavad palju eredaid spordihetki pakkunud neljapaadi meeskonna liikmed Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo. Kohal on ka koondise peatreener Matti Killing.

Et asi ei muutuks liiga sportlaste- ega spordikeskseks, asuvad ergomeetriga sõudma sportiv näitleja Veikko Täär ning korvpallihuviline näitekirjanik ja dramaturg Urmas Lennuk. Poliitikutest on esindatud suvistel triatlonivõistlustel sageli osalev Jürgen Ligi ja võrkpalliliidu presidendi kohuseid täitev Hanno Pevkur. Neljanda võimu ehk ajakirjanduse au kaitsevad kunagi aerutamist harrastanud spordiajakirjanik Are Eller, samuti Virumaa Teataja peatoimetaja Aarne Mäe ja tema ametivend Järva Teatajast Tiit Reinberg.