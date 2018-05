Rägavere mõisa argipäev: lambad, lambad, lambad ...  

Toona oli tegemist kultuurimõisa projektiga. Kuidas see plaan realiseerus? “Kultuurimõisat meist pole saanud. Meie eesmärgiks on, et mõis ennast ära majandaks. Selleks sai võetud lambad, et kasutada maad, mis mõisa ümbruses on, maja ülalpidamiseks. Eks lammastega toimetamisele ongi peamine aur läinud – karja suurendamise ja liha tootmise peale. Päris sinnani pole veel jõudnud, et võiks rõdult kaeda, kuidas elu keeb. Seni tuleb kõik ise ära teha.”