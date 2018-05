Jäneda ootab juba sel nädalavahetusel aia- ja lillepäevadele

"Olen Jäneda aia- ja lillepäevadel käinud selle ürituse algusaastatest peale, kui need toimusid juunikuu esimesel nädalavahetusel. Nüüd müüme koos elukaaslasega elulõngu, viinamarjaistikuid ja roose ning minu meelest on Jäneda üks ütlemata meeldiv koht, samuti on plussiks ladus korraldus ning püsikliendid,“ kiitis siinset laadapaika Roogoja talu peremees Taavi Kivistik.

Suurürituse peakorraldaja Enno Musta sõnul on huvi laada vastu kasvanud nii müüjate kui ka ostjate seas. Lisaks pikaajalistele laadakauplejatele-taimemüüjatele Eestist, Lätist ja Leedust on kauplejaid oodata ka Ukrainast ning Soomest. Külastajaid on Jänedale kahel päeval sõitnud nii Eestist kui ka väljastpoolt vabariiki ligi 10 000.

Peale pargis, aias ning lillepeenral vajamineva kauba pakub suurlaat külalistele ka huvitavat käsitöövalikut ning toidukaupa. "Sellekohaseid kiidusõnu oleme pälvinud eriti palju just välismaistelt külastajatelt, kelle hulk on aasta-aastalt kasvanud. Püüame ka sel aastal seda tunnustust õigustada,” ütles Enno Must.

Välilaval pakuvad meeltele rõõmu Alima kõhutantsijad, rahvatantsijad, ansambel Krõll, Lehtse Liinirahvas ning Uno Kaupmees. Laupäevaõhtusel simmanil Musta Täku tallis tantsitab rahvast ansambel Kukerpillid.

Igal täistunnil toimuvad Jäneda mõisas ekskursioonid. Kuna 18. augustil tähistatakse Jänedal vilistlaste ja endiste õpetajate kokkutulekuga Eesti esimese keskastme põllumajanduskooli 100. sünniaastat, siis on võimalik uudistada, kui kaugele on jõutud Urmas Sisaski muusikatähetorni uuendustöödega. Kindlasti pakuvad uuendatud tähetorni trepimademel silmarõõmu Jäneda kooli vilistlase Ain Palosoni suureformaadilised öised looduspildid. Juba veebruarikuus toimunud presidendimatka ajaks said lossi põrandale paigutatud kuue Jäneda põllutöökeskkooliga seotud riigimehe sümboolsed jalajäljed (Konstantin Päts, Jüri Raamot, Kaarel Liidak, Tõnis Kint, Arnold Rüütel, Ants Käärma).

"Mõisasaalis on võimalik vaadata vanade meistrite tipptööde kopeerimisega tuntuks saanud ja Jänedal agronoomiks õppinud Rakvere kunstniku Ivo Ridalaane näitust. Näitus on avatud kuni kooli kokkutulekuni," ütles MTÜ Jäneda Muuseum juhatuse liige Georgi Särekanno.