Eesti Ukrainlaste Kongress istutab Rakveresse tamme

“Eesti Ukrainlaste Kongress soovib Eesti ja Ukraina rahvaste vastastikuse lugupidamise märgiks istutada igas Eesti linnas ja vallas puu, mis sümboliseerib üksmeelt kahe riigi vahel. Nende puude istutamine on meie ühine kingitus Eesti vabariigi 100. aastapäevaks. Meil on hea meel, et Rakvere linnavalitsus meie algatusega kaasa tuli,” kõneles Eesti Ukrainlaste Kongressi esimees Vira Konõk.