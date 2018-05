Vaos avati võimas noorloomalaut

Vao Agro juhi Meelis Robami sõnul on vabapidamisega laudas noorloomadele loodud oluliselt paremad elutingimused. "Nad saavad aedikutes vabalt ringi liikuda, süüa-juua ning igal loomal on oma lamamisase. Loomade söötmine toimub mobiilse söödamikseriga," selgitas ta.

Noorloomalauda ja vedelsõnnikuhoidla ehitaja oli Mapri Ehitus OÜ, seadmed tarnisid DeLaval OÜ ja Latter NT OÜ. Silohoidla ehitas AS Antaares.

"Mul on hea meel, et vaatamata vahepealsetele rasketele aastatele oleme suutnud oma farmide loomade arvu peaaegu kahekordistada, luua kaasaegse töökeskkonna meie inimestele ja head elutingimused meie karjale," sõnas Robam.

Kokku on viimase kuue aasta jooksul omaniku toel investeeritud kolme farmi enam kui 10 miljonit eurot, millest umbes pool on läinud loomakasvatusse ja teine pool taimekasvatusse.

OÜ Vao Agro kuulub Austria päritolu Heinzeli pereettevõttele Emacs Agro GmbH ja on üks kolmest Eestis asuvast nimetatud pereettevõtte farmist. Vao Agrol on kokku pea 1300 looma, millest umbes 590 moodustavad piimakarja ja ülejäänud on noorloomad. Teised kaks Emacs Agro GmbH omanduses olevat Eesti farmi on enam kui 260-pealise piimakarjaga OÜ Diner ja taimekasvatusega tegelev OÜ Karu Agro. Kolm farmi kokku annavad tööd 35 inimesele ja farmide tööd juhib Meelis Robam.