Mida tuleks muuta? Avalda Euroopa kohta arvamust

Euroopa Regioonide Komitee eestvedamisel kogunevad Rakverre Euroopa teemal mõtteid vahetama omavalitsustegelased eesotsas Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailovaga, et koos juhtivate energiaekspertidega kõnelda energiasäästust, ülemaailmsest linnapeade kliima- ja energiapaktist ning sellega seotud Euroopa tulevikuarengutest. Tegemist on Eesti esimese talanoaga: Fidži saartelt pärit väljend talanoa tähistab mõttevahetust parema tuleviku nimel ning see on Euroopas käibel kui kliima- ja energiadialoogi platvorm.