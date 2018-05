Väike-Maarja päästekolledž tähistab 25. aastapäeva

“Üle kõige usaldavad Eestimaa inimesed päästjaid,” tõdes sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik. “Valdav enamus päästjatest on sisekaitseakadeemia päästekolledži ja selle eelkäija, Väike-Maarja päästekooli vilistlased. Me oleme kõigi nende üle uhked ja tunneme vastutust järgmise põlvkonna päästjate ees,” lisas rektor.

Päästekolledži direktor Ain Karafin kinnitas olulise tähtpäeva valguses, et päästekolledž on kõigile väljakutsetele avatud. “Ise uusi asju õppides õpetame ka õpilasi ennast pidevalt arendama ning täiendama. Päästekolledži edu võtmeks on kõigi meie töötajate tõeline pühendumus,” on kolledži direktor oma kolleegidele ääretult tänulik.