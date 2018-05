Noortekogu kutsub kõiki noori eakaid abistama

Kolmandat aastat toimuva projekti “Koos saame hakkama!” koordinaatori Eliise Uueni sõnul on vanuritel abi vaja näiteks rohimisel, muru niitmisel, trimmerdamisel, koristamisel, akende pesemisel. “Tegemist on väga siira projektiga ning eelmistel aastatel on see nii eakate kui ka noorte poolt väga hästi vastu võetud. Juba on ka välja kujunenud kindlad vanurid, kes meiega suve hakul ühendust võtavad, ning ka heasüdamlikud noored, kes on igal aastal valmis neid aitama,“ kõneles Uueni, lisades, et eelmisel aastal abistasid kaheksateist noort kaheksat leibkonda, kusjuures ühe vanahärra juures käidi lausa üheksa korda.