Kadrina staadionimuru saab roheliseks spordisõprade ja pritsumeeste abiga

"Mängime meestega igal reedel staadionil jalgpalli ja hakkas juba silma, et muru muutub järjest kehvemaks. Hiljuti käis siin Rakvere Tarvase duubemeeskond võistlemas ja isegi nende treener meenutas, et eelmisel aastal oli siin super muru, aga nüüd nagu mingi põld," meenutas Valdmets, kelle sõnul sai see ütlus viimaseks piisaks karikas, mis sundis tegutsema. "Hooldus tehti väljakule küll kevadel ära, aga siis jäid kõik vihma ootama, mida ei tulnudki."

Eesti meistrivõistluste kolmandas liigas võistlev SK Kadrina jalgpallimeeskonna käekäik läheb kohalikule kogukonnale vägagi korda. Kodumänge vaatab tavaliselt umbes poolsada huvilist, mullu tuli ühele kohtumisele lausa sadakond inimest. Tänavune liigatabel peegeldab, et kadrinlased pole papist poisid: seni peetud kuuest mängust on võidetud neli, lisaks on lõppenud üks kohtumine viigiliselt ning vaid korra on tulnud vastu võtta kaotus.