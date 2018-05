Nädala kaja: elust, surmast ja hoolimisest

Hing ei saa rahu Rakveres piinarikkalt surnud kitse pärast. Et ma – tundes halba eelaimust, et ametnikud võivad vastutust võtmata hakata juhtumit selle lahendamise asemel üksteise kaela veeretama – ei taibanud otsida üles noormeest, tänu kellele on päästetud sadu loomi.