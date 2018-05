Galerii: tipptriatleet Marko Albert võistles Kadrinas noorsportlaste toetuseks

Rakvere juurtega Alberti sõnul pole siinkandis treenimine ja võistlemine esmakordne. "Minu treeneril Jüri Käenil on elamine Viitnal, kus oleme ka laagris olnud. Olen siinkandis päris palju viibinud ja seetõttu on kant tuttav," märkis ta. "Et kuulun ühtlasi kaitseväe spordirühma, siis pole ka NATO test minu jaoks midagi uut – teen seda igal aastal vähemalt ühe korra kindlasti kui mitte mitu korda. Kuidas saavutada sellel sooritusel maksimumpunktid, on juba selge ja ega ma endale mingit allahindlust selles osas ka ei teeks. Oleks ka imelik kui üks spordimees ei suudaks selle testiga maksimaalset 300 punkti koguda."