Teet Suur näitab kodutalus installatsioone

Teet Suur on avalikkusele tuntud eeskätt Rakvere jõulukuuskede moderniseerijana, tänu millele on linn mitmel aastal järjest maailmakaardil figureerinud. Lätete sarja viiendal näitusel sõidab Voronja galerii Teedule külla, et aimu saada, millist kunsti ta igapäevaselt teeb.

Teet Suur ise iseloomustab laupäeval avatud näitust järgmiselt: "Me kõik oleme pärit oma lapsepõlvest ja on asju, mis teevad meid selleks, kes me oleme. Ideed saavad nähtavaks ja võtavad kuju valguses ja varjus, värvis ja materjalis. Aastad ja nende kokkuvõtted siin, nüüd ja praegu. Täna tehtu või homseks loodu, tulevikutöid. Tööd vahest leiavad tagasitee koju. Kas seepärast, et neis on liiga palju loojat? Minu kunstikodu on minu kunstikindlus".