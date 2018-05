Rakvere Kolmainu kirik sai uued vitraažaknad

Värvilise tinavitraaži all on kujutatud käetiivaliste tuvide kujul Püha Vaimu seitset andi ning puud, mis sümboliseerib inimese eluteed. "See oli minu väljapakutud idee, et kui teha, siis teha tänapäevast kunsti, mis mulle endale lähedane on. Kirikuõpetaja Tauno Toompuuga ühendasime kiriku nägemuse ja minu oskuse," rääkis kunstnik Riho Hütt.