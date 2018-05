Minister Mäggi: Ida-Virumaal võiks maksta suuremat palka

„Ida-Virumaad võiks vabalt nimetada majandusmaakonnaks ning Narva, Kohtla-Järve ja Sillamäe on kindlasti väga mõjukad keskused. Samas ei lähe piirkonnas asjad nii hästi kui võiks ning häid ideid ja lahendusi võiks seal palju julgemalt ellu viia,“ rääkis riigihalduse minister Janek Mäggi. „Kuna turg on piirkonnas olemas, tuleb soodustada erasektori investeeringuid ja innustada neid looma uusi töökohti. Samuti võiks kaaluda ideed maksta avaliku sektori töötajatele nendes piirkondades teatud teguri järgi kõrgemat palka, nagu seda tehakse näiteks õpetajate ja politseinike puhul. Miks mitte ka nendes valdkondades, kus töökäte puudus on suurim.“

Minister rõhutas, et piirkonna peamised probleemid on elanikkonna vananemine ja väljaränne ning viimast saab parandada eelkõige uute töökohtade loomisega. „Usun, et era- ja avaliku sektori koostöös suudame pidurdada noorte inimeste väljavoolu. Ida-Virumaa on suurim maakond Harjumaa järel ning peame seal elu hoidma,“ lisas minister.