Aaspere ja Haljala vahelisel teelõigul osa kummiposte parandatakse

Maanteeameti liiklusohtlike kohtade koordinaator ütles, et kummipostide mõju sel lõigul on keeruline hinnata, kuid pigem on see olnud positiivne. "Praegu on need üleval olnud vähem kui aasta. Ühestki vigastatute ja hukkunutega lõppenud vastassuunda sõidust pole kuulda olnud. Riskeerivad möödasõidud on ära jäänud, see on hea," lisas Vilberg.