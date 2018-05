Riigikohus: ravimiamet eksis Tamsallu apteegi asutamist lubades 

Halduskolleegium kontrollis ravimiseaduse muudatuse põhiseaduspärasust asjassepuutuvas osas ehk uute apteekide avamise keelu ulatuses. See keeld riivab küll ettevõtlusvabadust ja võrdsuse põhimõtet, kuid on mõõduka piiranguna õigustatud ülekaaluka avaliku huviga, s.o rahvatervise kaitsega. Apteegituru korraldamisel kasutatavate vahendite valikul on seadusandjal ulatuslik otsustusruum. Kolleegiumi hinnangul on piirangud õigusselged ning puudub vastuolu põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega.