Ojasaarel saab pühapäeval tasuta golfi mängida

Eesti Golfi Liidu ja Eesti kõigi golfiväljakute koostöös korraldatakse pühapäeval, 3. juunil üle riigi üheksas keskuses tasuta golfi päev, mis on mõeldud inimestele, kelle senised kokkupuuted golfimänguga on minimaalsed või puuduvad sootuks.

Golfiliidu tamsalulasest peasekretär Kristo Raudam lausus tasuta golfi päeva tutvustuseks, et ​tegemist on väga hea võimalusega neile, kes otsustavad golfiga tutvust teha. "See on ala, mis sobib igas vanuses inimesele. Suure tõenäosusega leiate endale golfi näol hobi kogu ülejäänud eluks," lausus Raudam.