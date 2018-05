Sagadi mõisapargis miilavad kired  

Lavastaja Filipp Loss valis teatri suveprojektiks “Kuu aega maal”, sest talle meeldib see näidend väga. Sagadi mõis on selle lavastamiseks tema meelest parim paik. “Lavakarbis ei ole seda keskkonda, milles Ivan Sergejevitš kujutles süžeed ja kangelasi. Pargis on dekoratsiooniks kaunis loodus – taevas, rohi, imelised puud ja vaimustav mõisahoone. Mulle kui režissöörile on suur väljakutse kammerlik ja peen hingeline lugu viia parki nõnda, et see kaotsi ei läheks, et vaatajad suudaksid kaasa elada kangelannale,” rääkis lavastaja.