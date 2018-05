Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad Rally Estonial

Tänaku ja Järveoja lisandumine Shell Helix Rally Estonia osalejate nimekirja tähendab seda, et rallil on esindatud kolm tehasemeeskonda neljast, mis osalevad autoralli MM-sarjas. See tagab tipptasemel konkurentsi võistlusel ja on ühtlasi märk usaldusest ralli korradajatele. Ott Tänakule ja Martin Järveojale on start kodusel võistlusel olulise tähtsusega mitmel põhjusel.

"Eesti teedel on alati väga lahe sõita olnud ja mul on hea meel, et sel korral saame siia tulla koos oma meeskonna ja Toyota Yaris WRC masinaga. Shell Helix Rally Estonial osalemine pakub meile võimalust tuua WRC sari eestlastele koju kätte ja sel aastal tundub vägagi tugev sõitjate nimekiri tulevat. Toyota meeskonnale annab sellisel võistlusel osalemine võimaluse koguda infot võistlusolukorras. Shell Helix Rally Estonia suurimaks eesmärgiks on eelkõige saada tagasi kiire sõidu tunnetus peale mägiseid etappe, kuid muidugi soovime lõpetada koduse ralli poodiumi kõrgeimal astmel ja pakkuda oma fännidele võimalust näha kodustel teedel tipptasemel võidusõitu,“ kõneles Ott Tänak.

"See on ideaalne võimalus kõigile näha neid sõitmas kodus, samal ajal kui nad on WRC maailmas absoluutses tipus. Selle taga on palju tööd ja suur tänu Toyota meeskonnale, olen kindel, et kõik fännid ootavad neid Eestisse võistlema. Mulle isiklikult on see hetk südantsoojendav, Ott ja väga paljud teised on selle nimel aastaid tööd teinud, et meil kõigil on võimalus neile kaasa elada. Tegu on vaieldamatult väga olulise sündmusega ja kutsun kõiki raja äärde kaasa elama ja näitama sellega üles toetust,“ lausus Oleg Gross, suurettevõtja ja Ott Tänaku pikaajaline toetaja.

Ralli ava- ja lõputseremoonia toimub Tartus, Raekoja platsil. Tartus sõidetakse ralli üks publikukatse ja Tartu lauluväljakul toimub ralli ametlik kontsert, mille peaesinejaks on Venemaa superstaar Nyusha, kellega jagab lava armastatud Eesti aasta naisartist Liis Lemsalu. Otepää ja Tehvandi spordikeskus on taas ralli tehniliseks keskuseks, kus asuvad hooldusala ja ralli juhtimiskeskus. Elvas sõidetakse samuti publikukatse, mis on Shell Helix Rally Estonia viimane kiiruskatse.