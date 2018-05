Seafarmides täidetakse bioohutusnõudeid üha hoolsamalt

16 farmile tehti kontrolli tulemusel ettekirjutusi. Valdavalt olid need seotud desobarjääride ja desinfektsiooni efektiivsusega. Näiteks tuvastati, et jalanõude desomatt on amortiseerunud ja raskesti puhastatav, mis võimaldab mustusel koguneda ja vähendab desinfektsiooni efektiivsust. Veterinaarametnikud tegid ka märkuseid sigalasse sisenevate loomapidaja käte ja jalanõude desinfitseerimise protseduuri kohta ning ettepanekuid lisada desomatte. Praegseks on järelkontroll tehtud ja seakasvatajad puudused kõrvaldanud.