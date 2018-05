Piltuudis: Rakvere teid parandatakse lippi lipi peale pannes

Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap ütles, et tegu on igakevadise teede korda tegemisega. “Esmajärjekorras tehakse korda teedel olevad hästi teravad löökaugud, mis talve jooksul on välja tulnud,” märkis Paap. Ta nõustus, et niisugune ribadena teeparandus on justkui tule kustutamine. “Muidugi oleks parem, kui saaks terve tee üles freesida ja panna uue asfaldi, kuid meil ei ole selliseid vahendeid. Jääb mulje, nagu oleks lipp lipi peal, lapp lapi peal, aga see on kõige hullemate kohtade likvideerimine, et tee päris ära ei laguneks,” rääkis Paap.