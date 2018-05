Voore Farmis tähistatakse reedel piimapäeva

Eesti piimatootmine ja loomakasvatus on väga tänapäevane, piimaandjate tõuaretus kõrgel tasemel. Piimatoodangult lehma kohta ja toodangu kasvult on Eesti üks Euroopa liidritest. Eesti piimakari on Euroopa Liidus toodangu näitajate poolest Taani järel teisel kohal.