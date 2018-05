Täna on ülemaailmne tubakavaba päev

„Inimesed arvavad ekslikult, et suitsetades teistest eemal lahtise akna juures, köögi tõmbekapi all või lahtise uksega rõdul, kaitsevad nad mittesuitsetajaid tubakasuitsu eest. Tuleb teada, et suitsetajad ise ei tunneta tubakahaisu ja et 80% mürgisest sigaretisuitsust on nähtamatu, paraku kandub suits ka väga lihtsalt ruumi tagasi,“ ütles Tervise arengu instituudi tubaka valdkonna eksperdi Tiiu Härm. „Ainuke viis enda lähedasi ja koduseid passiivse suitsetamise eest kaitsta on mitte suitsetada nende läheduses, eluruumides ega autos. Tuleks loobuda suitsetamisest täielikult, et mitte kahjustada enese ja ümbritsevate inimeste tervist.“