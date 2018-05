2013. aastal tähistas Eesti Vabariik 95. sünnipäeva, millega juhatati sisse ka Eesti Vabariik 100 juubelisündmused. Kuna EV100 on pühendatud lastele ja noortele, siis ühe algatusena hakkasid tuhanded lapsed ja noored koguma tammetõrusid, et juubeliaastal saaks igasse maakonda istutada vähemalt ühe „Eesti 100 tamme“ pargi.

Tõrudest on viie aasta jooksul kasvatatud Eesti 100 tamme parkide tarvis istikud. Tõsi, kõik tammeistikud ei pidanud vastu ja mõnedes parkides on tammed puukoolidest. Enamik parke on tõrudest kasvatatud.