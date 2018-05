Rauno Nurger ja Maik-Kalev Kotsar mängivad laupäeval Rakveres tänavakossu

Kui Kotsar mängib Ballzy/Tallinn nime all Eesti 3×3 rahvuskoondise ridades, kus lisaks Kotsarile asuvad A-alagrupis võistlustulle Joonas Järveläinen, Martin Dorbek ja Jaan Puidetit asendav Oliver Metsalu, siis Rauno Nurgeri kutsus oma tiimi harrastajatest koosnev Keila võistkond MT Viik Sport.

Nurgeri kõrval on selles E-alagruppi kuuluvas tiimis veel Marko Viik, Tanel Viik ja Ove-Kristjan Kallas. Nimetatud grupi favoriitideks võib pigem pidada võistkonda Mulgid, mille moodustavad RSK Tarvase tänavu Eesti meistrivõistluste teise liiga võiduni aidanud Illimar Pilk ja Renato Lindmets, aga samuti Heigo Erm ja Kristjan Evart.

Teoreetiliselt on võimalik, et 3×3 Rakvere Openil võib play-off-is näha ka Kotsari ja Nurgeri tiimi vastasseisu, kuid selleks peab MT Viik Sport esmalt alagrupist edasi pääsema ning 26 võistkonna seas võib see kõige varasemalt juhtuda alles poolfinaalis.