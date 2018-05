Kotka-Repinski: sündimuse suurendamine peab saama riigi prioriteediks

"Selle vältimiseks on vajalik, et kahekümne-kolmekümne aasta pärast sünnitaks iga naine vähemalt kaks last," ütles Kotka-Repinski neljapäeval riigikogus peetud arutelul. "Meil on valik muuta sündimust suurendav poliitika riiklikuks prioriteediks ning jääda püsima või vaikselt hääbuda," lisas Kotka-Repinski, kes on riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees.