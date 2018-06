Tänavusel suplushooajal avatakse Eestis 51 avalikku supluskohta

Kuna inimesed on harjunud suplemas käima ka mujal kui avalikes supluskohtades, soovitab terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Knut Tamm suplejatel alati ka ise vee puhtuses visuaalse vaatluse teel veenduda. „Veekogu sobivuses on põhjust kahelda näiteks siis, kui vees on näha hõljuvaid mis tahes materjalist esemeid, nähtav on õlikile, vesi on läbipaistmatu, ebatavalist värvi, ebatavalise lõhnaga või kui veekogu lähedal asub võimalik reostusallikas, nagu kanalisatsiooni väljalasketoru või sadam,“ ütles Knut Tamm. Lahtiste haavade korral tuleks suplemist vältida aga ka nõuetele vastavas avalikus supluskohas.