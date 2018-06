Eesti esindustammik hakkab mühama Tamsalu linnas  

Kersti Kaljulaid rääkis oma kõnes muu hulgas, et Tamsalu sobib esindustammiku asukohaks ideaalselt kasvõi juba seetõttu, et linna nimi viitab tammesalule. Kaljulaid nimetas oma kõnes tammepuu võimsust ja ütles, et on tore avada parki just lastekaitsepäeval.