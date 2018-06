Maarjamaa hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskuse meditsiiniõde pälvis tunnustuse

Eripreemia pälvis Jelena Karpova, kes on meditsiiniõde Maarjamaa hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskuses. Selles käitumisprobleemidega noortele mõeldud koolis on ta töötanud 25 aastat. Jelena on oma töös kohusetundlik – ta kontrollib õpilaste tervist, nõustab õpilasi ja koolitöötajaid ning vajadusel annab rohtu ja saadab arsti juurde. Kasvatustöö kooliõe tööülesannete hulka ei kuulu, kuid tihti on just Jelena see, kes oma soojuse, empaatiavõime ja mõistmisega suudab ka kõige keerulisemates olukordades lastega kontakti luua. Ta mõistab neid keerulise elusaatusega noori ning on oma rõõmsameelsuse ja tasakaalukusega võitnud nende usalduse.