Eesti võrkpalli rahvuskoondis teeb Rakveres HIV-kiirtesti

“Teadlikkus HIV-ist ja selle levikust on endiselt vananenud, ikka veel arvatakse, et HIV levib peamiselt geide ja narkootikume süstivate inimeste seas. Tegelikkuses on uued HIV-i nakatujad tavalised üle 30-aastased ja heteroseksuaalsed inimesed. Sellest tulenevalt ei tea hinnanguliselt ligi viiendik HI-viiruse kandjatest, et nad viirust kannavad. Testida ei julgeta või ei peeta vajalikuks,” kõneles SA Koos HIV Vastu looja ja juht Vilja Toomast.