Kauksis selgitatakse välja Virumaa koolide parimad ohutuse asjatundjad

5. ja 6. juunil osalevad ohutuslaagris Lääne-Virumaa ning 6. ja 7. juunil Ida-Virumaa kuuendate klasside õpilased. Laagritesse oodatakse sellel aastal Lääne-Virumaa koolidest 195 ning Ida-Virumaa koolidest 175 last.

Ohutusteemalise laagri korraldaja, päästeameti Ida päästekeskuse ennetusbüroo nõuniku Janno Voolu sõnul on ohutusõppe laagrid finišiks terve õppeaasta jooksul noortele korraldatud koolitustele, mille vältel said noored teadmisi tule- ja veeohutusest, esmaabist, sõltuvusainetest, liiklusest ja paljust muust.

Kõiki neid teadmisi on nüüd võimalus laagris rakendada võisteldes. Laagripäevade jooksul saavad lapsed end proovile panna nii praktilistes harjutustes kui ka teadmistes. Ühel päeval toimub nn karusellvõistlus, teisel päeval peavad lapsed kaardi järgi orienteeruma. Väga tähtis on ülesannete täitmisel meeskonnatööoskus.

“Ühtsus, mõistlik rollide jaotus ning koostöö meeskonnas on praktiline oskus, mida klassis ei õpetata, kuid laagripäevade jooksul on see omandatav,” ütles Vool.